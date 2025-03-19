الرئيس والإعلام.. والرهان الخاسر!

بأسلوب بسيط جدًّا، وفكرة متواضعة للغاية، وحديث أقرب للتنمية البشرية والوعظ الأخلاقي، نجح برنامج “قطايف”، الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر منصات السوشيال ميديا، في إحداث حالة ضخمة من الإعجاب لدى ملايين المصريين.

والحقيقة أن هذا البرنامج ما كان له أن يحقق كل هذا النجاح الجماهيري لولا سقوط الشاشات المصرية في مستنقع القبح الدرامي ووحل البرامج السخيفة؛ فمسلسلات رمضان 2025 ليست سوى تكرار لأعوام سابقة، حيث تمتلئ بالعنف والجريمة والابتذال اللفظي والأخلاقي وتعاطي المخدرات، أما البرامج فحدِّث ولا حرج عن السطحية، وضرب قيم المجتمع في مقتل، وسيادة التفاهة والألفاظ السوقية.

ولعل انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار القوات المسلحة، لهذه الحالة التي تسيطر على جميع الشاشات المصرية حتى اللحظة، وإشادته بـ “قطايف” سامح حسين، كان بمثابة زلزال ربما يؤدي ليس فقط لتغيير في اختيارات ما يُقدم وما لا يُقدم من دراما وبرامج على شاشاتنا، ولكن أيضًا لتغيير المشهد الإعلامي برمته، وإنهاء التصور الواهم لدى البعض أن الدولة راضية عما يقدمونه على الشاشات.

لقد سارعت الهيئة الوطنية للإعلام إلى الإعلان عن عقد مؤتمر بعنوان: “مستقبل الدراما في مصر” خلال شهر إبريل 2025؛ استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سارع حزب الجبهة الوطنية إلى تكليف أمانة الثقافة والتراث والفنون بالحزب بضرورة إعداد دراسة حول أوضاع الدراما في مصر وما آلت إليه، مشيرًا إلى أن الدراما حتى الآن لم تعكس التطورات التي جرت في الدولة المصرية من القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتوفير حياة كريمة لسكانها.

لكن هذه الاستجابة لتوجيه وتنبيه الرئيس - مع كل التقدير والدعم لها - ليست كافية، فالمطلوب هو إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للإعلام المصري ذات مسارات واضحة، ترتكز على الحرية والمهنية، وترك المساحات للمبدعين من صُنَّاع الإعلام والدراما من الكُتَّاب والصحفيين الوطنيين بعيدًا عن الانحياز للشللية، والرهان الخاسر على سيادة اللون الواحد، على أن يكون الهدف العام لها هو تقديم صورة إيجابية لمصر في الداخل والخارج بدلًا من تقديم أمور سطحية وهامشية، بعضها يسيء للمجتمع المصري وقيمه.

علاوة على تعزيز الوعي بقضايا الأمن القومي، دعمًا لمصر ومواقفها الاستراتيجية وقيادتها السياسية، التي تتصدى لما يحاك ضد وطننا في السر والعلانية، كما لا بد من إعادة ترتيب بيتنا الإعلامي من الداخل حتى يكون لدينا إعلام وطني ومهني مؤثر يستطيع مواجهة ومنافسة إعلام عربي وإقليمي ودولي يبث رسائله على مدار الساعة، وبعضه إعلام مُعادٍ يستهدف المصريين بتقديم صورة مغلوطة وادعاءات باطلة عن الدولة.

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