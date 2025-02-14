الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

"شاهد قبل الحذف" على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا

مسرحية شاهد قبل الحذف،
مسرحية شاهد قبل الحذف، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى السابعة من مساء غد السبت الموافق 15 فبراير، فرقة “كومبارس” المسرحية لتقديم عرضها الجديد  “شاهد قبل الحذف”، وهو عمل مسرحي يعكس تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تفاصيل الحياة اليومية، ويطرح تساؤلات حول مدى سيطرة العالم الرقمي على العلاقات الإنسانية.

العرض من تأليف آية غريب، وإخراج محمد حسن، وإنتاج فرقة كومبارس المسرحية.

كما يناقش العرض التأثير السلبي لهيمنة العالم الرقمي، متسائلًا: ماذا لو اختفى الإنترنت فجأة؟ هل سيتواصل الناس وجهًا لوجه بدلًا من الرسائل النصية؟ هل ستعود العائلة إلى التجمع الفعلي بدلًا من الاكتفاء بمجموعات “الواتساب”؟ أم سيظل الجميع ينتظر الإشعارات التي لن تصل؟

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