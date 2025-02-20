فرقة كردان للطرب الأصيل فى مكتبة مصر الجديدة غدًا

فرقة كردان للطرب الأصيل فى مكتبة مصر الجديدة غدًا
يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السادسة من مساء غد الجمعة، حفلا غنائيا لفرقة كردان للموسيقى والطرب الأصيل.
تقدم الفرقة باقة متنوعة من الأغاني منها "على بلد المحبوب"، صدفة"، "فين طريقك فين"، "سلم عليا"، "أيام وليالى"، "حمال الأسية"، "عودت عيني"، "يا مرسال المراسيل"، "وحياتك يا حبيبي"، "يا صحبجية"، "بحبك يا مصر".
فرقة كردان للموسيقى والطرب الأصيل
يذكر أن فرقة "كردان للموسيقى والطرب الأصيل" بدأت مشوارها عام 2019، وقدمت عدد من الحفلات بمراكز الثقافة الإبداع والمكتبات العامة.
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة وضع حجر الاساس لها فى 20 نوفمبر من عام 1945م فى عهد الملك فاروق وسميت فى ذلك الوقت بمكتبة الاميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الاميرة فريال بمصر الجديدة، وقام الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20 نوفمبر 1946.
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