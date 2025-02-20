فرقة كردان للطرب الأصيل فى مكتبة مصر الجديدة غدًا

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السادسة من مساء غد الجمعة، حفلا غنائيا لفرقة كردان للموسيقى والطرب الأصيل.

تقدم الفرقة باقة متنوعة من الأغاني منها "على بلد المحبوب"، صدفة"، "فين طريقك فين"، "سلم عليا"، "أيام وليالى"، "حمال الأسية"، "عودت عيني"، "يا مرسال المراسيل"، "وحياتك يا حبيبي"، "يا صحبجية"، "بحبك يا مصر".

فرقة كردان للموسيقى والطرب الأصيل

يذكر أن فرقة "كردان للموسيقى والطرب الأصيل" بدأت مشوارها عام 2019، وقدمت عدد من الحفلات بمراكز الثقافة الإبداع والمكتبات العامة.

مكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة وضع حجر الاساس لها فى 20 نوفمبر من عام 1945م فى عهد الملك فاروق وسميت فى ذلك الوقت بمكتبة الاميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الاميرة فريال بمصر الجديدة، وقام الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20 نوفمبر 1946.

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