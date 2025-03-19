رئيس مدينة قوص يتفقد المواقف في شهر رمضان بقنا (صور)

تفقد حسين الزمقان رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، الحالة العامة لمجمع المواقف، وذلك للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بها.

جولة على المواقف لرئيس المدينة في قوص

شملت جولة رئيس المركز المرور علي مجمع مواقف قوص / قنا، وقوص / الأقصر ، وأكد خلالها على ضرورة التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة ومنع استغلال المواطنين خاصة في أوقات الليل والظهيرة التي يكون فيها التكدس بشكل كبير.

كما وجه الزمقان مسئولي المواقف بالتواجد الميداني للتعامل مع أي شكوى من قِبل الركاب على مدار الساعة، كما أمرهم بتوفير كافة الخدمات اللوجستية الخاصة باعمال الكهرباء وأنظمة الإنارة بمداخل ومخارج المواقف لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للسائقين والركاب على حد سواء.

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