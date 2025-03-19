مصرع شاب أسفل عجلات قطار في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من القطار في قرية الشعانية، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب إثر سقوطه من القطار في قرية الشعانية نجع حمادي وبعد الفحص تبين مصرع خالد محمد نادي، يبلغ من العمر 30 عامًا، من محافظة أسيوط، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار في قرية الشعانية مركز نجع حمادي.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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