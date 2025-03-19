إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الشرطة عثرت على مومياء محنطة ومحفوظة بشكل غريب في منزل يشتبه بكونه لتهريب الآثار، وذلك بعد مداهمة مفاجئة.

إحباط بيع مومياء في تركيا

وتجدر الإشارة إلى أن المومياء تعود لشخص مسيحي من العصور الوسطى، وتظهر لقطات فيديو من السلطات المحلية بقايا المومياء بذراعيها المتقاطعتين، ويعتقد أن هذه القطعة الأثرية غير العادية كانت مخصصة للبيع في السوق السوداء.

وتمت مداهمة منزل في محافظة نيده ( نغدة) التاريخية، الواقعة في جنوب وسط تركيا، كجزء من حملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار القيمة.

ووفقا للصحف التركية، تم احتجاز ستة مشتبهين من قبل السلطات، وهم طالب ومصفف شعر وكهربائي سيارات وتاجر سيارات ومزارع وصاحب متجر، وقد تم تسليم المومياء القديمة الآن إلى الخبراء لإجراء تحليل دقيق.

ووفقا للتحقيق، اكتشف ثلاثة من المشتبه بهم المومياء قبل نحو عام أثناء الحفر في حقل قرب بحيرة كالاي غول في منطقة كيميرهيسار.

وكانت المومياء مدفونة على عمق يتراوح بين 1.5 متر و2 متر تحت الأرض، مع ظهور جزء من ساقيها.

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