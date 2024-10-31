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المتحف المصري بالتحرير يعرض مومياوات الحيوانات المقدسة عند المصري القديم

قاعة المومياوات الحيوانات
قاعة المومياوات الحيوانات بالمتحف المصري بالتحرير

يعرض المتحف المصري بالتحرير، عدد من مومياوات الحيوانات في القاعة 53 في الطابق العلوي من المتحف بقاعة مومياوات الحيوانات.

قاعة مومياوات الحيوانات بالمتحف المصري بالتحرير

واحتلت مومياوات الحيوانات مكانًا مهمًا في عالم التحنيط خلال التاريخ المصري القديم، حيث سلطت الضوء على مختلف جوانب البيئة والحضارة المصرية القديمة.

وكانت الثروة الحيوانية أكبر وأكثر تنوعا في مصر القديمة مما هي عليه الآن، حيث انقرضت العديد من أنواع الحيوانات ولم يتبق سوى القليل من المومياوات.

تقديس الحيوانات في مصر القديمة

وكانت الحيوانات في مصر القديمة مُبَرَّمة أيضًا كآلهة، وكان لها دور مهم جدًا في الحياة الدينية، ومن أهم الخصائص المميزة للآلهة المصرية الاعتقاد السائد بأن الآلهة يمكن أن تتجسد في شكل أنواع مقدسة من الحيوانات، حيث كانت مومياوات تمساح النيل العظيم شائعة جدا في العصور القديمة، لكنها مع مرور الوقت لم تعد موجودة على نهر النيل، لكنها لا تزال تعيش في بحيرة ناصر.

 

 

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المتحف المصري بالتحرير قاعة مومياوات الحيوانات قاعة مومياوات الحيوانات بالمتحف المصري بالتحرير مومياوات الحيوانات

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