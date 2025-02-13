الخميس 13 فبراير 2025
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محافظ الدقهلية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم بشارع الجلاء بالمنصورة، ووجه تحذير شديد اللهجة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة خلال أيام، وتوقيع غرامة على القائم بالأعمال في حالة تجاوز موعد التسليم، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية.

تحذير شديد اللهجة لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء لافتتاحه خلال أيام 

وتفقد محافظ الدقهلية، عدد من الشوارع، شارع المشاية والجمهورية وكلية الآداب والترعة والنخلة والجلاء، والتقى بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم.

 ووجه بضرورة رفع كافة تجمعات القمامة، وتكثيف أعمال النظافة، والتزام العمال بالزي الموحد، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

استمرار رفع أي تجمعات قمامة بالمنطقة

وتفقد محافظ الدقهلية كذلك شارع بورسعيد والسكة الجديدة، ومساكن الجلاء وأكد على ضرورة استمرار رفع أي تجمعات قمامة بالمنطقة ومحيطها، والحفاظ على نظافة المكان من خلال منظومة النظافة المعمول بها في مختلف المناطق وعلى مستوى المحافظة.

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