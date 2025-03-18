رئيس الإنجيلية: مصر بقيادتها الواعية قادرة على مواجهة التحديات

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية وقياداتها الدينية المخلصة قادرة على مواجهة التحديات وترسيخ قيم المواطنة، مشيدًا بالدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وواصفًا إياه بأنه أحد أهم رموز التنوير في مصر.

مركز مصر الثقافي الإسلامي

وكان الدكتور القس أندريه زكي، أجرى زيارة لمركز مصر الثقافي الإسلامي بجامع مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى الدكتور أسامة الأزهري وقدم له التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره العميق للدور الذي يقوم به الدكتور الأزهري في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، مضيفًا: "نهنئكم ونهنئ جميع المصريين بعيد الفطر، وندعو الله أن يمنحكم القوة والحكمة لخدمة الوطن، فنحن جميعًا نعمل معًا من أجل خير بلادنا وشعبها".

من جانبه، رحّب الدكتور أسامة الأزهري بهذه الزيارة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقة الطيبة والأخوَّة الحقيقية التي تجمع أبناء الوطن بمختلف طوائفهم، مؤكدًا أن مصر تقدم نموذجًا للعالم في تحقيق التلاحم بين أبنائها وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون بين مؤسساتها الدينية.

وأشاد الأزهري بالدكتور أندريه زكي، واصفًا إياه بأنه نموذج للشخصية الوطنية المثقفة، التي تحمل رؤية مستنيرة وتسعى لتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية في العمل المجتمعي والخدمي وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

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