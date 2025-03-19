إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى.



حادث مروري بالطريق الإقليمى

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الدائرى الإقليمى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق وإصابة 8 اشخاص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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