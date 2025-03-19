بعد حريق وسط البلد.. تفاصيل إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر.. 3 مليارات تكلفة المشروع.. وتحديد موعد الافتتاح أكتوبر المقبل

تسبب الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد، إلى بحث وزارة الصحة عن مقر بديلا لمعامل المركزية.

تفاصيل إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تكلفة إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر بديلًا عن مقرها الموجود حاليًّا في شارع الشيخ ريحان بوسط البلد.

تكلفة إنشاء المعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر

وأكد وزير الصحة أن التكلفة قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار جنيها للمرحلة الثانية.

أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي

وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، السبت الماضي، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

أشاد الوزير بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدًا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.

معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي تبلغ مساحته 7700 متر مربع

وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.

استئناف العمل بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، وعودة تقديم جميع الخدمات الخاصة بها بشكل طبيعي، وذلك في مقرها المؤقت بديوان عام الوزارة.

خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وجّه بنقل خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع.

وأكدت الوزارة أن فرق العمل المختصة قامت باتخاذ جميع التدابير لضمان استمرار الخدمات بكفاءة، مشيرةً إلى أنه تم خلال يوم أمس فقط، إصدار 250 ترخيصًا لمزاولة المهنة لكافة أعضاء المهن الطبية، وفق الإجراءات المعتمدة، دون أي تأخير.

وشددت الوزارة على التزامها بضمان تقديم خدمات التراخيص بسلاسة لجميع المتعاملين، في المقر المؤقت بديوان عام الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر.

كما أعلنت وزارة الصحة، انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل بسلاسة في المقر الجديد بديوان عام الوزارة بوسط البلد، دون أي تأثير على سير الخدمات المقدمة.

جميع المعاملات المتعلقة بالتكليف تتم في مواعيدها المحددة

كما شددت الوزارة على أن جميع المعاملات المتعلقة بالتكليف تتم في مواعيدها المحددة، دون أي تأخير أو تغيير في الإجراءات المعتمدة.

كما اكدت وزارة الصحة، انتظام العمل بشكل طبيعي في المعامل المركزية، وتقديم خدماتها لجمهور المترددين عليها.

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