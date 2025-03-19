رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

أثارت رسالة غامضة لرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من متابعيه، حيث أشار آل الشيخ في رسالته الغامضة أن الحياة لا تتوقف بسبب بعض خيبات الأمل، وأن الوقت لا يتوقف بتعطل الساعة.

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ تثير الجدل

وقال المستشار تركي آل الشيخ في رسالته الغامضة، عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك: "لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل، فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة"



وأثارت رسالة المستشار تركي آل الشيخ الغامضة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيه، الذين أخذوا في التساؤل عن "خيبات الأمل"، التي تحدث عنها آل الشيخ في رسالته، فيما قام آخرون بإسداء النصائح له للخروج من هذه الحالة.

وتساءل العديد من النشطاء عن سر الرسالة الغامضة عن خيبات الأمل، التي تحدث عنها تركي آل الشيخ، برغم ما حققه من نجاحات في موسم الرياض، قائلين: "لماذا تتحدث عن خيبات الأمل بعد ما تحقق في مواسم الرياض، وهناك العديد من المشروعات الفنية التي تقوم بها؟"

وووجهت البلوجر مايا أحمد نصيحة فقالت: "هي الحياة هكذا ولكن يبقى أثره ولا نستطيع نسيانه"

أما البلوجر صالح الناهيه فتساءل عن سر الرسالة الغامضة فقال: "لماذا تقول ذلك وانت شخص ناجح؟"

وقال أحد النشطاء موجهًا نصيحة لـ تركي آل الشيخ: "تشاء يا عبدي وأشاء، فإذا رضيت بما أشاء ‏أعطيتك ما تشاء، فالحمدلله دائمًا وأبدًا."

نصائح النشطاء لـ تركي آل الشيخ

أما البلوجر بيومي عبد المجيد فقال: "أيه الحكاية؟... هل تأثرت ببرنامج سامح حسين؟"

وعلق البلوجر عبد القادر ناجي قائلًا: "ليس كذلك ولكن قد تنقلب حياة الغير بسبب خيبات الأمل.. ربنا لا يجعلنا سبب فى دخول الخيبه على أحد..."

رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، فيتو



وتساءل البلوجر أحمد سعيد فقال: "ماذا حدث؟.. مهما حدث لن يخوض أحد معركتك"

أما البلوجر إسلام مدبولي فقال: "يحتار العبد والله يرزقه من حيث لا يحتسب ويغلق بابًا ويفتح أبوابًا لمن صبر"

ووجهت الناشطة نور سان نصيحة قائلة: "لا تسمح لأحد بأن يجعلك وقته الاحتياطي إما أن تكون على رأس الساعة والاهتمام أو دعهم وأرحل ففي الكون متسع"

وقال البلوجر علاء خالد: "أحيانا تتوقف الحياة لمدة ليست بقصيره لبعض الخيبات: خيانة صديق قريب صاحب حبيب"

تركي آل الشيخ يكشف عن فيلمه الجديد السبع كلاب

جدير بالذكر أن آخر تدوينة لرئيس هيئة الترفية السعودية، تركي آل الشيخ، كشف فيها عن تفاصيل فيلمه الجديد "The Seven Dogs.. الكلاب السبعة"، الذي يعتبر نقلة نوعية في الإنتاج السينمائي في المنطقة العربية، حيث يشارك في الفيلم فريق عالمي يضم أسماءً بارزة في الإخراج والإنتاج والموسيقى والتصميم.

فيلم تركي آل الشيخ الجديد، فيتو



وأكد آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن فيلمه الجديد يعتمد على تقنيات يتم استخدمها لأول مرة في المنطقة، مؤكدًا أنه يتم توثيق الكواليس في فيلم خاص، يستعرض الجهد المبذول منذ انطلاق المشروع في يونيو 2024 وحتى مايو 2025.

وكتب تركي آل الشيخ في تدوينته عن فيلمه الجديد، فقال: "امكانيات وتقنيات تستخدم لأول مرة في عالمنا العربي… فيلم The Seven Dogs سيكون نقلة في الانتاج في المنطقة… مجهود كبير يقوم به كل فريق العمل وخصوصا النجمين الكبيرين كريم وعز…"

وقال تركي آل الشيخ "أتابع تقارير الفيلم يوميًا وتم بالتوازي تصوير فيلم خاص لما وراء الكواليس يشرح الجهد الكبير الذي بدأ من شهر ٦ - ٢٠٢٤، إلى شهر ٥ - ٢٠٢٥… بداية من الفكرة التي خطرت لي عند مشاهدة لوحات للفنان الأمريكي Cassius Coolidge وكتب السيناريو والحوار الكاتب المبدع محمد الدباح وبإشراف واستشارة الكاتب الامريكي Daniel Knauf … الفيلم اخراج المخرجين العالميين Adil El Arbi and Bilal Fallah (مخرجي فيلمين Bad Boys2-3) وتم تكليف المنتج العالمي Ivan Atkinson (منتج Aladdin وGentleman) بالإنتاج"

وتابع تركي آل الشيخ "الموسيقى التصويرية للعالمي Lorne Balfe (موسيقى Mission Impossible وThe Crown وSherlock Holmes وThe Dark Knight) … ومشاهد الاكشن تصميم وتنفيذ شركة 87Eleven (فيلم John Wick وDeadpool2 وJurassic Park وThe Hunger Games وكل افلام Jason Statham) … وArt Director والديكور Paul Kirby المترشح للعديد من الجوائز العالمية ومن اهم اعماله Captain Philips وKingsman … والملابس Beatrice Giannini وMark Bouman (فيلم Wonka ومسلسل The Last Kingdom و فيلم Star Wars) … وEditing العالميين Pieter Smet وDanielle El Hindi (فيلم Gladiator2 وNapoleon) … وللجرافيكس شركة Framestore المترشحة للاوسكار ١٩ مرة واهم اعمالها (افلام Gladiator2 وBarbie وTop Gun) … والتلوين شركة Company3 واهم اعمالها (Superman وTransformers) …"

كواليس فيلم The Seven Dogs، فيتو



وأكد تركي آل الشيخ أنه "خلال الفيلم سيتم في احد المشاهد تفجير ضخم بوزن ٢٠٠٠ كيلو من مادة Nitram Explosives من تنفيذ الخبير العالمي Duncan Capp لتحطيم الرقم القياسي في التفجير في الافلام بزيادة ٣٠٪ عن الرقم القياسي السابق… والتصوير تم بكاميرات وعدسات Panavision … وسيشارك في الفيلم مجموعة من النجوم العالميين… المختصر حيتخرب بيت المنتج… وسيكون هناك مرحلة ماقبل هذا الفيلم ومابعده في المنطقة… لا ادعوكم لمشاهدة الفيلم لانه وحش أوي"

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