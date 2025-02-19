تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل إذاعة كأس العالم للأندية على قناة MBC مصر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إذاعة قناة MBC مصر بطولة كأس العالم للأندية بالشراكة والتعاون مع DAZN وموسم الرياض.

ونشر “آل الشيخ” على صفحته الرسمية ب"فيس بوك" خطاب قناة MBC مصر بشأن إذاعة مونديال الأندية في مصر: "ترحب قناة MBC مصر بالشراكة والتعاون مع DAZN وموسم الرياض.. لأذاعه حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية في مصر.. وتؤكد القناة التزامها بتقديم أفضل تجربة مشاهدة لجمهور الكرة المصرية، خاصة مشجعي النادي الأهلي، الذين سيتمكنون من متابعة المباريات حصريًا عبر شاشات MBC مصر ومنصة DAZN."



وأضافت: "تبث MBC مصر مباريات من كأس العالم للأندية الجديدة التي تبدأ في 13 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية. تضم البطولة أفضل 32 فريقا في العالم، بما في ذلك الأهلي المصري الذي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا الحالي، ستظل الألعاب متاحة أيضا للبث على تطبيق DAZN".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.