الخميس 20 مارس 2025
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اقتصاد

تفاصيل إصدار بطاقة بنك مصر للشباب

بنك مصر, فيتو
بنك مصر, فيتو

يبحث العملاء عن تفاصيل وخصائص بطاقة بنك مصر للشباب.

ويطرح بنـك مصـر مـن خـلال فـروعـه الـمنتشرة بكـافـة أنحاء الجمهورية بطاقاتBMللشباب فالبطاقة تصدر على حساب توفير بما يعنى أن الشاب حامل البطاقة يحصل على عائد نظير ما يستطيع ادخاره من مبالغ مودعة بالبطاقة.

استخدامات البطاقة:

التسوق بالبطاقة لدى كافة المنافذ التجارية بجميع أنحاء العالم (متاجر – مطاعم - فنادق...........) باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

السحـب النقدي من جميـع ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء العالم على مدار 24 ساعة يوميًا وذلك باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

السحب النقدي من داخل جميع فروع بنك مصر خلال أوقات العمل الرسمية وعلى مدار 24 ساعة يوميًا من خلال مكاتب البنك السياحية الموجودة بالعديد من الفنادق والمطارات وذلك باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

الحصول على كافة الخدمات المقدمة من شركة فورى للمدفوعات (سداد فواتير -شحن رصيد...) من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

 

مزايا متعددة توفرها البطاقة:

عند إصدار بطاقة بنك مصر للشباب سيتم فتح حساب توفير يحصل حامل البطاقة من خلاله على عائد دوري.

الاستعلام عن رصيد حساب التوفير الصادر عليه البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميًا.

مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات.

الاستعلام عن رصيد حساب التوفير الصادر عليه البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية online Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الإنترنت www.bannquemisr.com.eg

إنشاء الرقم السري الخاص بالبطاقة من آلات ATM بنك مصر.

 

شروط الحصول على البطاقة:

ان يكون عمر المتقدم للحصول على البطاقة الأصلية لا يقل عن 15 عاما ً

 

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة:

صورة بطاقة الرقم القومي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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