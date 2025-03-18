الثلاثاء 18 مارس 2025
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اقتصاد

بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي القمة وإيليت بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5%

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر عن خفض سعر العائد على شهادتي الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الإثنين 17 مارس 2025، وذلك للشهادات الجديدة فقط التي سيتم التي سيتم إصدارها اعتبارا من هذا التاريخ. 


هذا، وأصبح العائد السنوي على شهادة “القمة” 7.5% بدلًا من 8%، بينما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنويًا بدلًا من 6%.


شهادة “القمة” هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد مقدمًا عن الثلاث سنوات بنسبة تراكميّة قدرها 22.5% بالجنيه المصري. ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، وتُسترد بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط المنظمة لذلك.


أما شهادة “إيليت”، فهي أيضًا شهادة اسمية تصدر بنفس الفئة، ويُصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي. تتيح هذه الشهادة لحاملها إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من المعادل لقيمتها الاسمية، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، مع استردادها بالدولار الأمريكي وفقًا لنفس الشروط.
أوضح البنك أن الشهادات متاحة للشراء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وخدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، إلى جانب شبكة فروعه داخل وخارج مصر وماكينات الصراف الآلي. كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها. 

 

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