أزمة القمة 130 تتصاعد.. الأولمبية تفرض حظرًا إعلاميًا.. الزمالك يرسل خطابين إلى الجبلاية ورابطة الأندية.. الأهلي ينتظر «الفرج».. ووزير الرياضة يكشف الكواليس

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، حالة الطوارئ من أجل البت في شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، بسبب عدم إقامة مباراته في الدوري الممتاز أمام الزمالك بحكام أجانب وهو ما دفعه إلى رفض خوض اللقاء.

وبدأت اللجنة الأولمبية مرحلة فحص الشكوى والأوراق المقدمة من كافة الأطراف، تمهيدا لاتخاذ قرار يفصل في الأزمة، ويوضح حقوق كافة الأطراف المتنازعة.

الأولمبية تفرض حظرا إعلاميا على أزمة القمة

‏وقررت اللجنة الأولمبية عدم السماح لأي من لجانها المتخصصة وأعضائها تداول أي أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق والانتهاء من اتخاذ القرار الواجب اتباعه.

وكشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن القرار الهدف منه هو تجنب إثارة الأزمات والبلبلة خلال الفترة الحالية، والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي المصري، وفتح المجال أمام اللجنة الأولمبية للعمل بعيدا عن الضغوط من أجل اتخاذ القرار المناسب.

الزمالك يسجل حضوره في الأزمة بخطاب رسمي

وعلى الجانب الآخر، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أمس الثلاثاء، بخطاب رسمي إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025.

وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي.

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

الأهلي ينتظر “الفرج”

ويأمل النادي الأهلي في خروج قرارا منصفا من جانب اللجنة الأولمبية، من أجل إثبات صحة موقفه أمام جماهيره، خاصة وأن قرار عدم الخوض المباراة أسفر عن سيناريوهات قربت بيراميدز من حسم لقب الدوري بشكل كبير.

وزير الرياضة يتحدث عن كواليس أزمة القمة

وتحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لإذاعة “أون سبورت إف إم" عن أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك والتي شهدت انسحاب الأحمر بعدما رفض الذهاب إلى ملعب ستاد القاهرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي" تواصلت مع وزارة الرياضة السعودية، وتم الاستعانة بطاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، وكل طرف يتحمل مسؤوليته في قراره".

وواصل: “في مثل هذه الحالات، هناك لجنة أولمبية تُعد جهة محايدة، وستقوم بمراجعة اللوائح وتقرر ما يجب الالتزام به".

وأكمل: “ تواصلت مع المهندس خالد مرتجي، ومسؤولي النادي الأهلي، وأكدت له أننا سنقدم الدعم قدر الإمكان، لكن في النهاية، هناك دولة ومؤسسات، وأبلغته: لماذا لا يتم التواصل مع نادي الزمالك؟".

وأختتم: “القيادة السياسية في مثل هذه المواقف تؤكد دائمًا على أهمية التماسك والوحدة".

الأولمبية تعلن تشكيل لجنة الأزمة

وأعلن مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

وضم تشكيل لجنة الهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية كلا من

شريف القماطي القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية - رئيسا

المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو - عضوا

الدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية - عضوا

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