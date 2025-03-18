أشرف صبحي: اللجنة الأولمبية ستقرر ما يجب فعله في أزمة القمة

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لإذاعة “أون سبورت إف إم" عن أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك والتي شهدت انسحاب الأحمر بعدما رفض الذهاب إلى ملعب ستاد القاهرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي" تواصلت مع وزارة الرياضة السعودية، وتم الاستعانة بطاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، وكل طرف يتحمل مسؤوليته في قراره.

وواصل: “في مثل هذه الحالات، هناك لجنة أولمبية تُعد جهة محايدة، وستقوم بمراجعة اللوائح وتقرر ما يجب الالتزام به”.



وأكمل: “ تواصلت مع المهندس خالد مرتجي، ومسؤولي النادي الأهلي، وأكدت له أننا سنقدم الدعم قدر الإمكان، لكن في النهاية، هناك دولة ومؤسسات، وأبلغته: لماذا لا يتم التواصل مع نادي الزمالك؟”.

وأختتم: “القيادة السياسية في مثل هذه المواقف تؤكد دائمًا على أهمية التماسك والوحدة”.

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الثلاثاء، بخطاب رسمي إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025



وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي.

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

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