استمرار الجدل حول مباراة القمة.. الأهلي ينتظر الرد الحاسم من اللجنة الأولمبية.. وخبير لوائح يكشف مدى احتمالية إعادة اللقاء

أثار قرار اعتبار الزمالك فائزًا في مباراة القمة أمام الأهلي بنتيجة (3-0) وخصم 3 نقاط من المارد الأحمر بنهاية الموسم، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية.

الأمر الذي دفع مسؤولي القلعة الحمراء إلى التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، للجنة الأولمبية.



وكشف المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، عن موعد إعلان القرار النهائي بشأن أزمة القمة، قائلًا: "القرار النهائي بشأن شكوى الأهلي والفصل في أزمة مباراة القمة سيكون سريعًا وقبل استئناف مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري.



وأضاف إدريس: منحنا رابطة الأندية واتحاد الكرة أسبوعًا للرد على شكوى الأهلي، والحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بقرار الفصل غير صحيح، ونؤكد أن موعد إعلان قرارنا النهائي في شكوى الأهلي سيكون قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري المصري يوم 12 أبريل المقبل.



وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.

موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة

وصرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة.

ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.

وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات،ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.

العمايرة يعرض احتمالات إعادة المباراة

وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك.

ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب، ووأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.

موقف الزمالك من الأزمة

وقال مصدر بنادي الزمالك: إن القلعة البيضاء ليست طرفًا في مشكلة الأهلي مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، وشدد على أن الزمالك يطالب بالمساواة والعدل وتطبيق اللوائح والقوانين.

وأضاف المصدر أن الزمالك سيصعد الأمور ويتوجه إلى الخارج للحصول على أي حق يُسلب منه ويخالف القرارات التي أعلنتها رابطة الأندية مؤخرًا بشأن مباراة القمة.

وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.

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