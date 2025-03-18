الأولمبية تعلن تشكيل اللجنة المكلفة بالبت في شكوى الأهلي بشأن القمة 130

أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

وضم تشكيل لجنة الهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية كل من:

شريف القماطي القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية - رئيسا

المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو - عضوا

الدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية - عضوا

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى لدى اللجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بسبب عدم إقامة مباراته في الدوري الممتاز أمام الزمالك بحكام أجانب وهو ما دفعه لرفض خوض اللقاء.

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