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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقته بالأميرية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقته أثناء نومها في الشارع بسبب رفضه تعاطيها المخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى تعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

وقال المتهم إنه بيت النية للانتقام من الفتاة وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها إلا قتيلة.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

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محكمة جنح الأميرية قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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