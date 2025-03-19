عودة الأجواء الشتوية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تقلبات جوية ملحوظة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

وقالت الأرصاد في بيانها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “عودة الأجواء الشتوية”، إن طقس اليوم يشهد انخفاض فى الحرارة، ونشاط للرياح، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى تسجل 16 درجة مئوية .

وفي منشور آخر قالت الأرصاد:"عودة للأجواء الباردة نسبيا" خلال الأيام القادمة، بعد أن أثرت موجه حارة علي معظم المناطق وسجلت معها درجات حرارة فاقت حاجز 30 بعدة درجات خلال الأيام الماضية؛ تنكسر هذه الموجة بتغير مصدر الكتلة الهوائية والتي أصبحت شمالية قادمة من مناطق باردة نسبيا ؛ وستؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وبالتالي تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.



وأشارت إلى أنه ومن المتوقع أن يحدث انخفاض آخر فى درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 19 مارس 2025.



كما من المتوقع فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري، لذا يجب عدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم، يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما حذرت الأرصاد من طقس غدا الخميس 20 مارس 2025، مؤكدة أنه يشهد اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وسرعة الرياح (50: 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (3: 4.5 متر).

كما يشهد الطقس أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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