محافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ القصوى بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء أمطارًا تبدأ من خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على البحر المتوسط تصل سرعتها من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بقيادة اللواء محمود نافع حالة الطوارئ بجميع الإدارات والتنسيق مع رؤساء الأحياء لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، ونشر سيارات شفط المياه بجميع أحياء المدينة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي شكوى والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، لضمان عدم تضرر المواطنين.

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