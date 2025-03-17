مسلسل سيد الناس الحلقة 17، القبض على عمرو سعد بسبب شقيقه مجدي

مسلسل سيد الناس حلقة 17 ، شهدت الحلقة 17 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد أحداثا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 17

وشهدت الحلقة، إلقاء القبض على عمرو سعد “الجارحي”، بعدما ادعى شقيقه “مجدي” بأنه هو الذي كاد أن يقتله بسبب ذبح في رقبته، مع أن “الجارحي” هو الذي قام بإنقاذه ونقله للمستشفى بعدما حاولت “فتحية” إنجي المقدم في الحلقة السابقة.

وتتوالى الأحداث، ويصدر قرار بحبس الجارحي أبو العباس على ذمة التحقيق بعد ادعاءات شقيقه “مجدي” عليه بأنه هو الذي حاول قتله وليست فتحية

وتستمر الأحداث، وفي مشهد مثير تبكي ملك زاهر “ميادة” بجانب أدهم نجل عمرو سعد بعدما ظهر وهو غارق في دمائه على الأرض، ومن المقرر أن تكشف الحلقة المقبلة عن ما حدث لنجل عمرو سعد هل سيفارق الحياة أي سيتم إنقاذه.

وكانت قد شهدت الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس

وشهدت الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس، قيام فتحية “إنجي المقدم” بذبح أحمد فهيم “مجدي” أمام شقيقه عمرو سعد، وذلك بعدما قالت “اعتماد” والدة “مجدي” على مكان فتحية الذي كان يظن عمرو سعد أنها قتلها من 20 عاما ولكنه في الحقيقة خداعهم وقام بأخفائها طوال هذه السنوات

وتستمر الأحداث، وينجح عمرو سعد في إنقاذ شقيقه مجدي ويذهب به إلى المستشفى لإنقاذه من الموت بعدما حاولت فتحية ذبحه، بعدما تسبب في موت أسرتها بالكامل.

وتتوالى الأحداث، ويقوم أحمد زاهر بتطليق زوجته سماح “منة فضالي” وطرد أهلها خارج منزله، بعدما اكتشفوا أنه على علاقة غير شرعية مع وعد زوجة شقيقها.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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