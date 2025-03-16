الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل سيد الناس حلقة 16، عمرو سعد ينقذ شقيقه من الموت على يد إنجي المقدم

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

شهدت الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثا مثيرة. 

الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس 

وشهدت الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس، قيام فتحية “إنجي المقدم” بذبح أحمد فهيم “مجدي” أمام شقيقه عمرو سعد، وذلك بعدما قالت “اعتماد” والدة “مجدي” على مكان فتحية الذي كان يظن عمرو سعد أنها فيه لمدة 20 عاما وكان يخدع الأسرة طوال هذا الوقت وهو في الحقيقة قتلها. 

وتستمر الأحداث، وينجح عمرو سعد في إنقاذ شقيقه مجدي ويذهب به إلى المستشفى لإنقاذه من الموت بعدما حاولت فتحية ذبحه، بعدما تسبب في موت أسرتها بالكامل. 

وتتوالى الأحداث، ويقوم أحمد زاهر بتطليق زوجته سماح “منة فضالي” وطرد أهلها خارج منزله، بعدما اكتشفوا أنه على علاقة غير شرعية مع وعد زوجة شقيقها. 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس سيد الناس مسلسل سيد الناس عمرو سعد

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