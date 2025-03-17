إلهام شاهين: «سيد الناس» مختلف عن «جعفر العمدة».. واعتماد الهواري لاتشبهني.. والسوشيال ميديا ليست سببًا فى نجاح المسلسلات (حوار)

>> لم أستخدم نبرة الصوت العالية والانفعالات الزائدة فى أى عمل آخر



>> لم أتابع أعمالًا كثيرة بسبب انشغالى بتصوير سيد الناس



>> نقدم ملحمة شعبية مستوحاة من حياة الناس



>> المخرج محمد سامى يعلم ماذا يريد الجمهور ومتمكن من أدواته

تقدم إلهام شاهين دورًا استثنائيًا فى مسلسل سيد الناس الذى يعرض حاليًا ضمن سباق رمضان 2025، حيث تجسد شخصية “اعتماد” زوجة الأب فى أبشع صورها.

يبدو من المسلسل أن إلهام بذلت جهدًا كبيرًا لكى تظهر بهذه الشخصية بداية من الشكل وحتى أداء المشاهد، كما نجحت فى خطف التريند وتلقت إشادات كبيرة من الجمهور بسبب براعتها فى تجسيد شخصية اعتماد على الشاشة، حيث أكدت بهذا الدور أنها ما زالت قادرة على العطاء.

وفى هذا السياق، كشفت إلهام شاهين فى حوار خاص لـ”فيتو” عن كواليس وأسرار تحضيرها لشخصية اعتماد فى مسلسل سيد الناس، بالإضافة إلى حديثها حول الجدل المثار بتشبيه سيد الناس بجعفر العمدة. وإلى نص الحوار:

*فى البداية، ما رأيك فى الجدل المثار حول تشبيه مسلسل سيد الناس بجعفر العمدة؟

لا أرى مطلقًا أى وجه شبه بين مسلسل سيد الناس ومسلسل جعفر العمدة، “جعفر” رجل متزوج من أربع نساء ويبحث عن ابنه، وفى “سيد الناس”، الأحداث ليست بها تعدد زوجات، والأحداث تدور حول مشكلة الميراث ومشاكل اجتماعية بين الأسرة الواحدة من حيث الأشقاء وزوجة الأب.

“الخناقة” فى “سيد الناس” على الثروة ومشاكل الميراث بعد وفاة الأب الذى ترك ثروة تؤدى إلى مشكلات كبيرة بسبب أنه يتاجر فى جميع الممنوعات وأخطاء الآباء يتحملها الأبناء، لذلك الموضوع مختلف تمامًا عن جعفر العمدة”.

*وماذا كانت تحضيراتك لشخصية اعتماد زوجة الأب فى سيد الناس؟

المخرج محمد سامى هو صاحب رؤية شخصية اعتماد بهذا الشكل وحتى طريقة شربها للقهوة نظرًا لأنه كاتب القصة، بالإضافة إلى أنه مخرج رائع.

حتى طريقة تناولى للقهوة لم تكن مكتوبة فى السيناريو، هذه إضافته أثناء التصوير. وهو، صراحةً، مبدع ويضيف الكثير للممثل من أجل خدمة الشخصية.

*وما هى الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟ وماذا عن المشاهد الصعبة؟

جميع المشاهد صعبة، خاصة أن اعتماد كانت شخصية غريبة بالنسبة لى وليست شبيهة لى أو بطريقة أدائى من حيث نبرة الصوت العالية التى لم أستخدمها فى أى عمل آخر والانفعالات الزائدة

وأرى أن شخصية اعتماد الهواري كانت مثل العاصفة وتطلبت منى مجهودًا كبيرًا لكى أسيطر عليها.

*وما هى دوافعك لتقديم هذه الشخصية؟

المخرج محمد سامى هو الدافع الأول للموافقة على تقديمى لشخصية اعتماد لأن أعماله تعجبنى كثيرًا، أعماله تتمتع بالجماهيرية وتتميز بالشعبية لأنه يعلم ماذا يريد الجمهور، لذلك يقدم أعمالًا تصل للمشاهد بسهولة. بالإضافة إلى أنه متمكن من أدواته بشكل كبير.

أضف إلى ذلك أننى تعاونت معه سابقًا بالسينما فى فيلم ريجاتا وكان أيضًا مع عمرو سعد، وكنت على ثقة بأنه سيستفيد من وجودى فى هذا العمل ويقدمنى بشكل مختلف، وقد كان، وقدمت دورًا مختلفًا للجمهور لم أقدمه من قبل فى أعمالي.

*وما رأيك فى المنافسة بين الأعمال المعروضة فى موسم رمضان 2025؟

المنافسة كبيرة فى موسم رمضان 2025 نظرًا لكثرة الأعمال المعروضة هذا العام، أنا لم أتابع أعمالًا كثيرة بسبب انشغالى بتصوير سيد الناس، والتصوير استمر إلى نصف شهر رمضان، ولا أعلم ما العمل الذى لديه القدرة على منافسة مسلسل سيد الناس.

نحن نقدم فى هذا العمل ملحمة شعبية كبيرة وقوية ومستوحاة من قصص حقيقية من حياة الناس وقصص تهم كل بيت مصري، لأنها تتناول مشكلات الميراث ومشكلات الأشقاء بينهم البعض والصراع على الثروة،

فهى مسألة شائكة وتتناول أكثر من موضوع، منها تجارة الذهب والمخدرات والآثار والعملة وشكل العلاقات فى الأسرة الواحدة والبعد الاجتماعى الموجود، بالإضافة إلى أن العمل أيضًا يسلط الضوء على جحود ابن الزوج.

*ومن وجهة نظرك، هل أصبحت السوشيال ميديا متحكمة فى نجاح المسلسل أم العكس؟

لا أعتقد أن السوشيال ميديا من الممكن أن توهم الجمهور بنجاح المسلسل أو العكس، لأن الحكم فى النهاية هو المشاهدة ومناقشات الجمهور حول العمل وإشادتهم به، هذا هو الذى يجعل المشاهدات تزداد،

لذلك لا أعتقد بأن السوشيال ميديا هى التى تكون سببًا فى نجاح المسلسل بل المشاهد الحقيقي، أضف إلى ذلك أن السوشيال ميديا أوقاتًا قد يكون لها أغراض معينة، لكن الجمهور الحقيقى ليس له أى أغراض، يكون محايدًا لا يجامل ويتكلم بشكل حقيقي، إذا أعجبه العمل ينقل هذه الصورة للآخرين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”

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