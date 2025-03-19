موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم 19 رمضان

يصل عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء بالتزامن مع اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم إلى 13 ساعة و53 دقيقة، ويرفع آذان المغرب 06: 6 مساء



ويبلغ متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.



وكان قد أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان 1446 هجريا ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).



هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 34: 37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل لمدد تتراوح بين (20: 44 دقيقة) ماعدا جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.