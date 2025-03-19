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محافظات

قفلوا الشارع وهشموا محالا وسيارات، مشاجرة بين شباب عائلتين في قنا (فيديو)

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، منذ قليل على مشاجرة نشبت بين مجموعة شاب من عائلتي الحميدات والأشراف في شارع الجميل بندر قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا 

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا، بنشوب مشاجرة بين مجموعة شباب في شارع الجميل التابع لدائرة البندر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة، وألقت القبض على 6 شباب من العائلتين، تسببوا في تكسير محلات وسيارات في الشارع المذكور. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح الشارع مرة أخرى بعد أن أغلقته المشاجرة التي بدأت بالأحجار في شارع الجميل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مديرية أمن قنا قنا

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