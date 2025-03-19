منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأول بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، أولى تدريباته على الأراضي المغربية، استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانه اليوم تحت قيادة مديره الفني حسام حسن على الملعب الفرعي بإاستاد العربي زوالي، الذي يستضيف مباراته أمام منتخب إثيوبيا بمدينة الدار البيضاء المغربية.

بعثة منتخب مصر تصل المغرب

كانت بعثة منتخب مصر الوطني وصلت إلى مطار كازابلانكا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتوجه أفراد البعثة مباشرة إلى فندق الإقامة للخلود إلى النوم والراحة، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء.

تدريبات منتخب مصر إستعدادا لإثيوبيا، فيتو

تضم بعثة منتخب مصر حمادة الشربيني رئيسا وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة مرافقًا للبعثة والجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي إلى جانب 24 لاعبًا.

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم 24 لاعبًا، استعدادًا لمعسكر مارس الذي انطلق يوم 16 مارس الجاري، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما 21 و25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

جهاز منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينافاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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