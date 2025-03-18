منتخب الشباب يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة العنابي في دورة قطر الودية

منتخب الشباب، يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة نظيره المنتخب القطري غدا الأربعاء، في الجولة الإفتتاحية لبطولة قطر الودية الدولية، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 26 مارس الجاري.

مران خفيف لمنتخب الشباب

ويخوض منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الثاني مساء اليوم الثلاثاء خلال معسكره فى الدوحة استعدادا لخوض بطولة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية؛ وهي الدورة التى يشارك فيها المنتخبات الأولمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد 2001 و2003 بينما يلعب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 والذي يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 18 مايو القادمين.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

بعثة منتخب الشباب تصل قطر

ووصلت بعثة منتخب الشباب إلى الدوحة فى ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين برئاسة محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وأسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عصام محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.. و٢٨ لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف حفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وبلال موسى وسيف عصام ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد خالد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وادهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويلعب منتخب مصر يوم 19 مارس مع قطر ويوم 22 مارس مع الإمارات ويوم 26 مارس مع كرواتيا ويعتبر الكابتن أسامة نبيه مواجهة منتخبات أعلى فى السن بمثابة احتكاك قوي لشباب الفراعنة قبل التحديات القوية التى تنتظرهم فى بطولة الأمم الأفريقية والتى يبدأ فيها المنتخب المصري منافساته ضمن مجموعة طاحنة تضم: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

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