ضبط 4 من الشابو المخدر بحوزة مصاب في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 4 كيلو من الشابو المخدر، بحوزة مصاب في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ميكروباص بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بضبط صفقة مخدرات في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل وأصيب شاب بأحد الشوارع التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين ضبط 4 كيلو شابو على الموتوسيكل الخاص بالمصاب ويُدعى م.ع، يبلغ من العمر 35 عامًا من البلينا، كان قادما من سوهاج لتسليم صفقة مخدرات فى نجع حمادي ووقع الحادث.

تم نقل المصاب المتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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