تفاصيل ظهور الفنان أحمد جمال سعيد في مسلسل “إش إش”

مسلسلات رمضان 2025 ، ظهر الفنان أحمد جمال سعيد كضيف شرف في الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل “إش إش”، حيث جسد شخصية صديق نصة (عصام السقا). ويتميز هذا الصديق بخبرته الواسعة في مجال الإلكترونيات، مما جعله محل ثقة نصة لتنفيذ مهمة دقيقة.

وخلال الأحداث، يعهد إليه نصة بتركيب جهاز تتبع في سيارة رجب الجريتلي (ماجد المصري)، وذلك بهدف مساعدة إش إش، ابنة خالة نصة، على كشف مكان مخزن المخدرات الخاص به والإبلاغ عنه هو وابن زوجته مختار، انتقامًا منهما.

وبالفعل، يتوجه أحمد جمال سعيد برفقة نصة إلى جراج السيارات حيث يتمكن من وضع جهاز التتبع بنجاح، وبعد فترة قصيرة، يتمكن من تحديد موقع المخزن الذي يستخدمه رجب الجريتلي لإخفاء المخدرات، ليصبح بذلك السبب الرئيسي في توصل نصة إلى المكان، ومن ثم إبلاغ إش إش التي تبلغ بدورها الشرطة.

وتُعد هذه الخطوة من المحاور المهمة في تصاعد الأحداث داخل المسلسل، حيث تقود إلى كشف مخزن المخدرات الخاص بـرجب الجريتلي، مما يسهم في تضييق الخناق عليه من قبل الشرطة، وتعد بمثابة خطوة أولى نحو الإيقاع به، كما أنها تساعد إش إش في الاقتراب من تحقيق هدفها.

مسلسل إش إش الحلقة 19

ودارت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل إش إش، حول مختار الذي ينكر صحة ما تدعيه لبنى التي تؤكد أنه كان هناك حديث رومانسي بينه وبين إش إش.

كما أنه كذب والدته التي ادعت أيضا أنه كان على علاقة بإش إش، ومن جهتها، رفضت إش إش التحدث مع لبنى أمام رجب، خاصة بعد أن أمرها بالصمت وأخبرها بأنه سيتصرف.

وبعد ذلك، صعد رجب مع إش إش وتحدث معها على انفراد، طالبًا منها أن تعترف بصدق بشأن علاقتها بمختار، فأخبرته بأنها التقت به ذات يوم بعد انتهاء الكورس، وبدا على رجب الغضب الشديد وطلب منها ألا تتواصل معه مرة أخرى.

في الوقت ذاته، عاد بوشكاش إلى منزل إخلاص وتيسير مدعيا أنه يعاني من مرض السرطان، وذلك ليحظى بتعاطف تيسير ونصة وصفاء، وعلى الرغم من محاولاته، لم يصدقه أحد.

لاحقًا، تمكن نصة بمساعدة أحد أصدقائه من زرع جهاز تتبع في سيارة رجب، مما مكنه من فيما بعد من معرفة موقع المخزن السري لمخدرات رجب.

من ناحية أخرى، ادعت إش إش أنها تريد الذهاب لمعهد اللغات وهناك تتوجه إلى الضابط معتصم لتزويده بمعلومات عن المخزن الخاص برجب، وهي المعلومات التي حصلت عليها من نصة.

وأثناء خروجها، تفاجأت بمساعد رجب، إسماعيل، الذي كان يريد التواصل أيضا مع الضابط معتصم، ثم عادت إلى معهد اللغات وبعد ما انتهت وجدت رجب أمام المعهد ووصلها لوالدتها.

في تلك الأثناء، كان عبد العاطي يراجع سجلات مكالمات إش إش، فاكتشف أنها على اتصال بالضابط معتصم، ما أثار دهشته وصدمته.

وعند وصول إش إش إلى منزل والدتها، فوجئت بوجود وشكاش، الذي زعم أنه عاد فقط لاكتشافه أنه مريض وعندما طلبت منه إخلاص إعادة المال المسروق، أخبرها بأنه قام باستثمار تلك الأموال في شهادة ادخار لثلاث سنوات.

وفي نهاية الحلقة، تفاجأت إخلاص حين أخبرتها إش إش أنها حامل من مختار ولكنها تعلم ماذا ستفعل، مما دفعها لإرسال رسالة إلى رجب تخبره فيها بذلك، إلا أن والدتها صدمتها بشدة، حيث أخبرتها أن رجب عقيم، مما يعني أن الأحداث القادمة ستشهد تصعيدًا كبيرًا.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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