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ثقافة وفنون

هيفاء وهبي في الإستوديو لتجهيز أغنية جديدة

هيفاء وهبي في الاستديو،
هيفاء وهبي في الاستديو، فيتو

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العمل على أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية هيفاء وهبي الجديدة 

وتتواجد هيفاء وهبي في الإستوديو بالوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة مع مهندس الصوت ماهر صلاح قبل إصدارها.

ومن ناحية أخرى، قررت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي تأجيل العمل لسباق رمضان 2026، وذلك بسبب زيادة ميزانية العمل، وعدم الانتهاء من كتابة جميع حلقاته.

 

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب والتي تقوم ببطولته هيفاء وهبي قد طرحت في وقت سابق البوستر الرسمي للعمل، منذ أيام قليلة، قبل أن يتغير الموقف وتعلن التأجيل إلى 2026.
 

مسلسل هيفاء وهبي 

مسلسل بمية دهب  من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.


وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل أسود فاتح مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١ والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.


‎وانتهت هيفاء في الفترة الماضية من تصوير فيلم ولاد المحظوظة، الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة.

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