الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

تناقض موقف الزمالك في أزمة مباراة القمة يثير الجدل

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

 أثار البيان الذي أعلنه نادي الزمالك قبل قليل حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنه تضمن إعلان صريح من مسئولي القلعة البيضاء، بأن ناديهم هو طرف أصيل في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة 130 على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 

سخرية من تضارب بيانات الزمالك

وجاء إعلان نادي الزمالك اليوم رسميا أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، ليثير السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الزمالك سبق لمسئوليه أن أعلنوا في بيانات رسمية أنهم ليسوا طرف في الأزمة 

ونشر رواد التواصل الإجتماعي البيانات المتضاربة لنادي الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة ودعموها بتواريخ نشرها على النحو التالي:

الزمالك 6 مارس: ينتقد التحكيم المصري ويطالب بالتحكيم الأجنبي

الزمالك 11 مارس: يرفض التحكيم الأجنبي ويطالب بالتحكيم المصري

الزمالك 15 مارس: اللجنه الاولمبيه غير مختصة بأزمة مباراة القمة 

الزمالك 18 مارس: يخاطب اللجنه الاولمبيه ويطلب التدخل في شكوي الأهلي بسبب مبارة القمة ويؤكد أنه طرف أصيل فيها 

الزمالك عايز إيه

بيان الزمالك وخطابه إلي اللجنة الأولمبية الذي تم الكشف عنه اليوم الثلاثاء، جعل رواد موقع التواصل الاجتماعي يتساؤلون هو الزمالك عايز إيه وكيف يقول الشيئ وعكسه ويتراجع عن بياناته وتصريحاته بهذا الشكل 

بيان الزمالك اليوم الثلاثاء، فيتو
بيان الزمالك اليوم الثلاثاء، فيتو

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الثلاثاء، بخطاب رسمي إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 

 وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي.

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

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الزمالك الأهلي ​نادي الزمالك أزمة مباراة القمة 130 اللجنة الأولمبية المصرية مواقع التواصل الاجتماعي

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