إيران منددة باستئناف إسرائيل عدوانها على غزة: استمرار لجرائم الإبادة والتطهير العرقي

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالجولة الجديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، واعتبرتها استمرارا لجرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، الإدارة الأمريكية "المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني"، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في "وقف الجرائم الإسرائيلية".

واعتبر عدم التصرف إزاء الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للقواعد والأعراف الدولية على يد الكيان الصهيوني والذي ينفذ بمشاركة وتواطؤ شاملين من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى، بأنه يمهد لزوال المنظومة الحقوقية والقواعد القائمة على ميثاق الأمم المتحدة" ومحذرا من "مغبة العواقب والتداعيات الكارثية لهذا الوضع على السلام والأمن الدوليين".

وذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بالمسؤولية الخاصة التي يتحملها العالم الإسلامي للحد من استمرار المذابح والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

ودعا إلى إجراء جاد من قبل منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني والإسراع في البت بـ"جرائم قادة الكيان المنفذ للإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية وكذلك وقف إرسال السلاح وأي دعم مالي واقتصادي لهذا الكيان المحتل".

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