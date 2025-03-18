الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران منددة باستئناف إسرائيل عدوانها على غزة: استمرار لجرائم الإبادة والتطهير العرقي

غزة
غزة

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالجولة الجديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، واعتبرتها استمرارا لجرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، الإدارة الأمريكية "المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني"، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في "وقف الجرائم الإسرائيلية".

واعتبر عدم التصرف إزاء الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للقواعد والأعراف الدولية على يد الكيان الصهيوني والذي ينفذ بمشاركة وتواطؤ شاملين من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى، بأنه يمهد لزوال المنظومة الحقوقية والقواعد القائمة على ميثاق الأمم المتحدة" ومحذرا من "مغبة العواقب والتداعيات الكارثية لهذا الوضع على السلام والأمن الدوليين".

وذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بالمسؤولية الخاصة التي يتحملها العالم الإسلامي للحد من استمرار المذابح والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

ودعا إلى إجراء جاد من قبل منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني والإسراع في البت بـ"جرائم قادة الكيان المنفذ للإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية وكذلك وقف إرسال السلاح وأي دعم مالي واقتصادي لهذا الكيان المحتل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعتداءات الإسرائيلية على غزة الخارجية الإيرانية الشعب الفلسطيني إيران

مواد متعلقة

نار الحرب تشتعل بالشرق الأوسط، جنرال أمريكي يكشف تحرك 3 حاملات طائرات إلى إيران

ترامب: أي هجمات من الحوثيين سنعتبرها قادمة من إيران

إيران: العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك صارخ للقوانين الدولية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

توقيع زيزو للأهلي، اللاعب يبلغ الزمالك بحقيقة الأمر

زغلول صيام يكتب: يعني إيه كأس عاصمة مصر؟! وهل يحترم مجلس أبوريدة لائحة النظام الأساسي؟!

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رحمة رسول الله بالناس جميعا (فيديو)

الأم المثالية بالغربية لـ"فيتو": زوجي مات بالفشل الكلوي ومطلبتش مساعدة من حد وولادي طلعتهم دكاترة

الأهلي يوجه صدمة جديدة إلى كولر بسبب ميركاتو الصيف

بيان رسمي من الزمالك يخاطب الأولمبية والجبلاية ورابطة الأندية، بشأن أزمة مباراة القمة

منوعات

المزيد

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

المزيد

خدمات

المزيد

40 جنيها أعلى سعر لكيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالأسواق

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل تهكير البيانات حرام حتى لو بعمله علشان حاجة صح.. رد غير متوقع من علي جمعة (فيديو)

علي جمعة: المراهنات على مباريات الأهلي والزمالك حرام لهذا السبب (فيديو)

شاب يسأل: هل التبرع بمكسب القمار حلال أم حرام؟ علي جمعة يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية