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فص ملح وداب، شاب يلقي بنفسه في مياه النيل بالغربية (صور)

شاب يلقي بنفسه في
شاب يلقي بنفسه في النيل بالغربية، فيتو

شهدت منطقة هاويس الراهبين بمركز سمنود محافظة الغربية حالة من الاستنفار الأمني، عقب إلقاء شاب  يبلغ من العمر 17 عامًا بنفسه في مياه النيل.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إلقاء شاب بنفسه في مياه النيل بقرية الراهبين.

وهرعت قوات الإنقاذ النهري بـ محافظة الغربية وفرق الغطس لمحاولة انتشاله، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي الموجودين في المكان.

كما وصلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث لتأمين عمليات البحث والإنقاذ، في محاولة للوصول إلى الشاب وإنقاذه رغم ضعف الاحتمالات. 


 

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