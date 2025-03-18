محافظ الغربية يهنئ هناء مكرم لحصولها على لقب الأم المثالية، ويؤكد: الأم المصرية رمز العطاء والتضحية

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تهنئة خاصة للسيدة هناء مكرم رمضان عوض، الفائزة بلقب الأم المثالية لمحافظة الغربية لعام 2025، وذلك ضمن المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية. وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بهذا النموذج المشرف للأم المصرية، التي قدمت أروع صور العطاء والتضحية من أجل أسرتها، مشيرًا إلى أن تكريمها يعد تكريمًا لكل أم مصرية كافحت وتحملت الصعاب من أجل بناء أجيال ناجحة ومتميزة.

وقال محافظ الغربية: الأم المصرية دائمًا ما تثبت أنها قادرة على مواجهة التحديات مهما كانت صعبة، وهناء مكرم نموذج حي لهذه الروح العظيمة التي تميز المرأة المصرية. لقد واجهت الحياة بمفردها بعد وفاة زوجها، ولم تترك اليأس يتسلل إليها، بل حملت على عاتقها مسؤولية أبنائها، حتى أصبحوا من النماذج المشرفة في المجتمع.

هناء مكرم، 49 عامًا، تعرضت لظروف قاسية بعد وفاة زوجها منذ 10 سنوات، حيث كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، أبرزها فقدان البصر بسبب مرض السكري، ثم إصابته بـ فشل كلوي مزمن استدعى غسيل الكلى مرتين أسبوعيًا، مما جعله غير قادر على العمل، تاركًا الأسرة في مواجهة صعوبات الحياة. وفي هذا التوقيت، قررت هناء أن تتحمل المسؤولية كاملة، فخرجت للعمل في مشغل ملابس بطنطا، حيث كانت تعمل لساعات طويلة، ثم تعود إلى منزلها لرعاية زوجها المريض وأبنائها الصغار. ورغم المعاناة الجسدية والنفسية، لم تتوقف عن الاهتمام بتعليم أبنائها ومتابعة دراستهم، إيمانًا منها بأن العلم هو السلاح الوحيد الذي سيضمن لهم حياة كريمة.

وفي عام 2015، فقدت الزوج والسند، حيث توفي زوجها أثناء أداء ابنتها مارينا امتحانات الثانوية العامة، وكانت تلك من أصعب اللحظات في حياتها، لكنها لم تستسلم للحزن، بل واصلت كفاحها حتى حصلت ابنتها على مجموع 98.4%، بينما كان ابنها كيرلس لا يزال في الصف الأول الثانوي. ورغم كل التحديات، استطاعت أن تجعل من التفوق هدفًا لأبنائها، حتى تخرجت ابنتها مارينا في كلية الصيدلة بجامعة طنطا عام 2020، ثم تزوجت عام 2022 وأصبحت تقيم في القاهرة. أما ابنها كيرلس فقد تخرج في كلية الطب بجامعة طنطا عام 2023، وكان الأول على دفعته بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليحقق حلم والدته ويثبت أن الكفاح لا يضيع هباءً.

وعن شعورها بالتكريم، قالت هناء مكرم إن حصولها على لقب الأم المثالية لعام 2025 هو أكبر تقدير لرحلة الكفاح التي خاضتها، مضيفة: “لم أكن أبحث عن مقابل لكل ما قدمته، لكن هذا اللقب يعني لي الكثير، فهو تقدير لرحلة طويلة من الصبر والتحدي، وهو تكريم لكل أم مصرية تعبت من أجل أبنائها.” كما وجهت الشكر لمحافظ الغربية ووزارة التضامن الاجتماعي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن التكريم منحها طاقة إيجابية كبيرة، وشعورًا بأن جهودها لم تذهب سدى.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تكريم هناء مكرم لا يقتصر على شخصها فقط، بل هو تكريم لكل أم مصرية كافحت وتحدت الصعاب من أجل مستقبل أبنائها، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يجب أن يكون مصدر إلهام للأجيال القادمة. وأضاف: “نحن نؤمن أن الأمهات هن الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وهناء مكرم أثبتت أن الأم المصرية قادرة على تجاوز أصعب الظروف لتحقيق النجاح.. هذه رسالة لكل أم أن العطاء لا يضيع، وأن المستقبل دائمًا يحمل الخير لمن يجتهد.” كما شدد المحافظ على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم المرأة المصرية في مختلف المجالات، وخاصة الأمهات المثاليات، إيمانًا بالدور الكبير الذي يقمن به في تربية الأجيال وصناعة قادة المستقبل.

واختتم محافظ الغربية حديثه قائلًا: “ستظل الأم المصرية رمزًا للعطاء والتضحية، وستواصل الدولة تقديم كل أشكال الدعم لها، تقديرًا لدورها العظيم في بناء المجتمع. ومهما قدمنا، لن نستطيع أن نوفي الأمهات حقهن، لكننا سنظل نعمل على دعمهن وتكريمهن في كل مناسبة.” يُذكر أن مسابقة الأم المثالية تُنظم سنويًا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم اختيار الأمهات المثاليات بناءً على معايير دقيقة تشمل قوة الإرادة، والتفاني في رعاية الأسرة، والقدرة على تحقيق إنجازات رغم التحديات، ليكون هذا التكريم رسالة امتنان لكل أم مصرية صنعت من الألم قوة، ومن التحديات نجاحًا.

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