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إخلاء سبيل متهمين في قضية ضبط 6 ملايين صاروخ وألعاب نارية بكفالة مالية في طنطا

إخلاء سبيل متهمان
إخلاء سبيل متهمان قضية ٦ مليون صاروخ بكفاله ماليه

 قضت محكمة جنح أول طنطا، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تجديد الحبس في القضية الكبرى للاتجار بالألعاب النارية، بإخلاء سبيل المتهمين السيد ع. ا. وإيهاب م. ع.، وذلك بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل منهما.

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وتم تأييد القرار بعد عرضه على غرفة المشورة بدائرة جنح مستأنف ثاني طنطا، برئاسة المستشار أحمد البطل، ليتم الإفراج عنج المتهمين وفقًا للإجراءات القانونية.

وكانت مباحث أول طنطا قد ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية عن القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق بإخلاء سبيلهما مع استكمال الإجراءات القانونية.

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