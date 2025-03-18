إخلاء سبيل متهمين في قضية ضبط 6 ملايين صاروخ وألعاب نارية بكفالة مالية في طنطا

قضت محكمة جنح أول طنطا، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تجديد الحبس في القضية الكبرى للاتجار بالألعاب النارية، بإخلاء سبيل المتهمين السيد ع. ا. وإيهاب م. ع.، وذلك بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل منهما.

وتم تأييد القرار بعد عرضه على غرفة المشورة بدائرة جنح مستأنف ثاني طنطا، برئاسة المستشار أحمد البطل، ليتم الإفراج عنج المتهمين وفقًا للإجراءات القانونية.

وكانت مباحث أول طنطا قد ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية عن القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق بإخلاء سبيلهما مع استكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.