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أخبار مصر

لمحبي الشتاء، بشرى سارة من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة  العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين بجميع محافظات الجمهورية، وتفاصيل الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة. 

حالة الطقس اليوم الإثنين 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: “استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع اليوم أن تتخطى درجات العظمى على القاهرة  34 درجة مئوية”.

تعليمات عاجلة من الأرصاد الجوية 

ونبهت الأرصاد الجوية على جميع المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضحت إلى أنه بدءا من الغد الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة ومن الأربعاء يطرأ انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة لتعود الأجواء معتدلة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم الإثنين:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 38

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حالة الطقس اليوم الطقس اليوم الاثنين الأرصاد الجوية

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