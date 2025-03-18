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مياه الإسكندرية تستقبل وفدًا من الاتحاد المصري النوعي لمناقشة سبل التعاون

الإسكندرية
الإسكندرية

 استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية  والعضو المنتدب، وفدًا من الاتحاد المصري النوعي للمياه والصرف الصحي، لمناقشة سبل التعاون بين الشركة والاتحاد والجمعيات الأهلية المتعاونة، بهدف تحسين خدمات المياه للأسر الأشد احتياجًا،في إطار جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وتحقيق التنمية المستدامة

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وفي هذا الإطار، تم استعراض خطوات تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه قرية أبو بكر الصديق بالعامرية، والتي تتضمن مدّ 1120 مترًا من مواسير المياه لخدمة 134 منزلًا بالقرية، وقد ساهم في تمويل هذه المرحلة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

 

وأكد المهندس أحمد جابر تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجمعيات والمؤسسات في دعم مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية شركة مياه الشرب بالإسكندرية في تعزيز الشراكة المجتمعية لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة في المناطق الأشد احتياجًا.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الشركة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الإسكندرية، وتعزيز الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 

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المهندس احمد جابر مياه الشرب بالاسكندرية قرية أبو بكر الصديق بالعامرية

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