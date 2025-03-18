الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

لاعبو المنتخب الأوليمبي يطالبون وزير الرياضة بالتدخل للحصول على مستحقاتهم

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الأولمبي

طالب لاعبو المنتخب الأوليمبي، بمعسكر منتخب مصر الأول، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن مشاركاتهم الأخيرة في البطولات الدولية، خاصة مع استعدادهم للاستحقاقات القادمة.

جاء ذلك على هامش المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة بالمغرب.

وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب الأولمبي
وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب الأولمبي

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع اللاعبين في المنتخبات الوطنية، سواء على مستوى المنتخبات الأولمبية أو غيرها، مشيرًا إلى التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات المعنية لضمان حقوق اللاعبين وتوفير كل الدعم لهم، مشددًا على ضرورة أن يكون لكل لاعب الحق في الحصول على مستحقاته في الوقت المناسب، وهذا من أساسيات العمل الإداري داخل الوزارة.

وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب الأولمبي
وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب الأولمبي

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تقدر جهود اللاعبين في تمثيل مصر في المحافل الدولية، ولن ندخر جهدًا في تحسين ظروفهم المادية والمعنوية، مؤكدًا على اتخاذ كل  الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، ومواصلة دعمهم في مسيرتهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

ومن جانبهم، أكد اللاعبون أن الدعم المالي يمثل دافعًا كبيرًا لهم من أجل تقديم أفضل أداء، مؤكدين على ضرورة التدخل السريع من قبل الوزارة لضمان حقوقهم المالية، معربين عن أملهم في أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ويضم معسكر منتخب مصر عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي السابقين على رأسهم إبراهيم عادل وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر وأسامة فيصل، بجانب أحمد سيد زيزو الذي خاض أولمبياد باريس الماضية مع المنتخب الأولمبي كأحد اللاعبين فوق السن.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة، بالمغرب، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الجبلاية.

وحرص وزير الرياضة على التواجد، من أجل دعم لاعبي منتخب مصر وحثهم على تحقيق حلم التأهل إلى المونديال وإسعاد الجماهير المصرية، خاصة أن المنتخب الوطني يتبقى أمامه مباراة سيراليون ضمن الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

أشرف صبحي تعليقا على أزمة القمة: "الأهلي لازم يتحمل قرار انسحابه"

فيما علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة انسحاب الأهلي من القمة 130 أمام الزمالك، بسبب اعتراض مجلس إدارة الأحمر على عدم استقدام حكام أجانب.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية: “مشكلة انسحاب الأهلي هي مشكلة بين 3 مؤسسات رياضية، النادي الأهلي مؤسسة ملكنا كلنا وملك الشعب المصري لما بنسافر الكل بيتكلم عن الأهلي والزمالك”.

أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا
أشرف صبحي يحضر مران المنتخب الأخير قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

وأضاف أشرف صبحي: "المشكلة الأخيرة الموضوع فيه 3 مؤسسات أولها رابطة الأندية ودورها إدارة الدوري واتحاد الكرة صاحب الحق في إدارة الكرة وتطويرها وعنده لجنة الحكام ولجنة الانضباط وأخيرا النادي الأهلي".

وتابع وزير الشباب والرياضة: “حصل مشكلة إن النادي الأهلي اعترض على الحكام وانسحب، والسنة اللي فاتت انسحب الزمالك بسبب المؤجلات وانسحب”.

واختتم أشرف صبحي تصريحاته: “النادي الأهلي انسحب ولازم يتحمل قرار انسحابه، والوزارة ملهاش دعوة''.

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