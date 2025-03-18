نتنياهو: المفاوضات مع حماس لن تجرى إلا تحت النار

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن استئناف العمليات العسكرية ضد حماس، جاء بعد رفض الحركة للمقترحات المطروحة، مؤكدًا أن المفاوضات لن تجرى إلا تحت النار.

نتنياهو يتحدث مجددا عن حروب السبع جبهات

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له مساء اليوم، أن إسرائيل تخوض حربًا على سبع جبهات، مدعيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق تقدمًا ميدانيًا في جميع تلك الجبهات.



من جانبه، توعّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد عسكري غير مسبوق، قائلًا إن الاحتلال سيتفتح أبواب الجحيم على حماس إذا لم تطلق سراح الرهائن المحتجزين لديها.

يأتي هذا التصعيد وسط استمرار التوترات في المنطقة، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق قريب بين الطرفين.

فيما أعلنت حركة أنصار الله اليمنية “الحوثيون” اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" حقق هدفه بنجاح.

استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم وردا على مجازر العدو الصهيوني المجرم بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذنا عملية استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله".

وأضاف سريع: "إن سنوسع من دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة".

توسيع دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة

وتابع المتحدث باسم الحوثيين: "إن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة، وإننا سنسخر كافة قدراتها وإمكانياتها دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين حتى تتوقف هذه الجرائم بحق إخواننا في غزة، وهي بعون الله مستمرة في التصدي للعدو الأمريكي المجرم وكذلك في منع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

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