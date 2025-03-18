الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: نتنياهو في مأزق وإسرائيل تستهدف إفشال الهدنة

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

 قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي إن عودة إسرائيل الاعتداء وضرب غزة مرة أخرى يستهدف الآتي :

الهروب من اتفاق الهدنة والمراحل الباقية خاصة ونتنياهو  في مازق داخلي بسبب إقالة الشاباك والمظاهرات التي تندلع ضده نتيجة رغبة الإسرائيليين في عدم خرق اتفاق  الهدنة وبالتالى يجب على الدول الراعية للاتفاق  أن تقوم بقطع العلاقات مع إسرائيل، ووقف  التطبيع فى ظل العدوان الاسرائيلي الذى لا يعد موجها إلى أهالي غزة فقط وإنما إلى الوسطاء أيضا

 

العرب يمتلكون أوراق ضغط  استراتيجية

 

واكد فى تصريح لفيتو أن العرب يمتلكون أوراق ضغط  استراتيجية على رأسها ورقة النفط العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وهنا نحذر من أن العدوان الإسرائيلي سيصل إلى كراسي الحكام العرب وليس قطاع غزه وحده غى ظل السعى للتحايل وتنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطينى

 

الأعمال العدائية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة 

 

وتابع إن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، وتؤكد هذه الانتهاكات المتكررة عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية والهدن المتفق عليها، مما يقوض جهود السلام ويزيد من حدة التوتر في المنطقة،واستهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا دؤوبة على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي والدبلوماسي لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء إلى المنطقة

 

 

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إسرائيل ​​قطاع غزة الهدنة الاتفاقيات الدولية الشرق الأوسط

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