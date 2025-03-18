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محافظ الإسكندرية يتابع نسب إنجاز مشروع تطوير ميدان الغزالتين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع نسب إنجاز مشروع تطوير ميدان الغزالتين

 تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير ميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة لمتابعة نسب الإنجاز به، حيث يتم الانتهاء من تركيب البلدورات الخاصة بالأرصفة ووضع طبقة الأساس وجار العمل خلال الأيام القليلة المقبلة على وضع طبقة الأسفلت الأخيرة في الجزء الجاري تطويره قبل وبعد تمثال الغزالتين.

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 يأتي هذا في إطار استراتيجية متعددة المراحل لمحافظة الإسكندرية للحد من الاختناقات المرورية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية استجابة لشكاوي المواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف تحقيق السيولة المرورية بمنع تداخل المركبات القادمة من طريق الجيش من شارع  لطفي السيد اتجاه الإبراهمية وكذلك المركبات القادمة من الحارة القبلية بطريق الحرية اتجاه شارع لطفي السيد من خلال إنشاء حارات ومسارات مرورية جديدة داخل جزيرة الوسطى، وذلك لتسهيل الحركة المرورية باستخدام المسارات الجديدة والحفاظ على استمرارية الحركة للمركبات القادمة من ساعة الزهور اتجاه الإبراهيمية.

 وأضاف أن إعادة التخطيط الهندسي وتطوير الجزيرة الوسطي شرق وغرب ميدان الغزالتين  لتحقيق السيولة مرورية وتأمين حركة عبور المشاة بطريق الحرية، ولتطوير المناطق والمساحات الخضراء سواء التي  بالجزيرة الوسطى أو جانبي الطريق.

الجدير بالذكر؛ أنه من المقرر إضافة حارات مرورية جديدة بعرض ٧ أمتار، تشمل حارتين مروريتين لتسهيل حركة سير المركبات من طريق الحرية اتجاه شارع أحمد لطفي السيد وكذلك المركبات  المتجهة من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية دون التأثير على حركة السير الطوالي  بالحارة القبلية بطريق الحرية، وتتم هذه التوسعات من خلال إعادة توزيع المساحات في الجزيرة الوسطى لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الغزالتين

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