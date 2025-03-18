5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

بيع الكلب الذئب "كادابومب أوكامي"، أغلى كلب في العالم، اليوم الثلاثاء، لأحد عشاق الكلاب في الهند.

أغلى كلب في العالم

وبلغ سعر "كادابومب أوكامي" حوالي 5.6 مليون دولار، بحسب ما أكدت وسائل إعلام محلية.

ويعد " كادابومب أوكامي" حيوانا هجينا بين الذئب وكلب الراعي القوقازي، والذي يعيش في جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وداغستان.

سعر أغلى كلب في العالم

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن عمر الكلب هو ثمانية أشهر فقط، لكن وزنه يصل إلى 75 كيلوغراما.

المالك الجديد للحيوان هو مربي كلاب معروف من مقاطعة بنغالور، يملك حاليا أكثر من 150 كلبا من سلالات مختلفة.

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