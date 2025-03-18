وزير الخارجية يبحث مع مسئولين أوروبيين تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

فى ظل التطورات المتلاحقة فى قطاع غزة، تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع كل من "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، و"إسبين بارث إيد" وزير خارجية النرويج، و"خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، حيث ركزت الاتصالات على العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة وتداعياته الوخيمة على استقرار المنطقة.

ضرورة قيام الاتحاد الاوروبى بممارسة الضغوط

أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصالات أن العدوان الاسرائيلى يعيد التوتر إلى المنطقة ويعرقل المساعى الحثيثة التي تهدف للتهدئة وإعادة الاستقرار، وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين فى قطاع غزة والذى يعد انتهاكًا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لاتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول لوقف دائم لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث.

مواصلة الاتصالات والتنسيق

و تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتنسيق المشترك للحد من التصعيد فى غزة.

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