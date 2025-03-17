سلسلة اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه باللجنة العربية الإسلامية بشأن خطة إعمار غزة

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وتشمل: السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا.

وجاء ذلك في إطار تنسيق المواقف للدفع بالخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة فى ٤ مارس، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة فى ٧ مارس.

تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية

وتناولت اتصالات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بحث سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الدولية.

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