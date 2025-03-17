الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سلسلة اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه باللجنة العربية الإسلامية بشأن خطة إعمار غزة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وتشمل: السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا.

وجاء ذلك في إطار تنسيق المواقف للدفع بالخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة فى ٤ مارس، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة فى ٧ مارس.

 تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية

وتناولت اتصالات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بحث سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطة العربية - الإسلامية إعادة الإعمار في غزة اعادة اعمار غزة

مواد متعلقة

الخارجية تستضيف اجتماعا حول إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة (صور)

الخارجية: آن الأوان للتغلب على التوجهات الأحادية التي تشعل الخصومات المدمرة

وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير الأمم المتحدة للتشاور حول خطة إعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

صرف منحة رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة خلال ساعات

خطة عاجلة لتشغيل مطار برنيس وتسهيلات جديدة لجذب العلامات التجارية العالمية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لجيش المسلمين (فيديو)

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

المزيد
الجريدة الرسمية