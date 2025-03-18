فريال الغرابلي، أم الشهيد تجسد معاني التضحية وتفوز بلقب الأم المثالية لعام 2025

حصلت فريال عبد الرحمن من محافظة الإسكندرية، على لقب الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، وجاء ذلك عقب الإعلان عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2025، فريال الغرابلي أم الشهيد العميد محمد سمير ضمن الأمهات المثاليات لعام 2025



أعربت فريال عبدالرحمن الغرابلي، والدة الشهيد العميد محمد سمير، عن سعادتها البالغة لاختيارها ضمن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025، التي أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي في ديوان الوزارة



وأبدت الغرابلي فخرها الكبير بهذا التكريم، مؤكدة أن مسيرتها في تربية أبنائها كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، خاصة بعد وفاة زوجها، وأوضحت أنها تحملت مسئولية تربية أبنائها الأربعة بمفردها، حيث كانت تقوم بدور الأب والأم على حد سواء.



تحدثت الغرابلي عن حياتها الأسرية، مشيرة إلى أن ابنتها الكبرى متزوجة، بينما كان ابنها الثاني الشهيد العميد محمد سمير الذي استشهد في عام 2014 أثناء أداء واجبه الوطني. أما ابنها الثالث فهو اللواء مدحت، ضابط شرطة، بينما الابنة الصغرى متزوجة من عميد بحري.



وأضافت قائلة: "أنا والدي كان لواء شرطة، والعائلة كلها ضباط شرطة وجيش، بعد وفاة زوجي، قامت والدتي بمساعدتي في تحمل أعباء المصروفات حتى وفاتها، مما دفعني للعمل في شركة المقاولون العرب، حيث تدرجت حتى وصلت إلى منصب مدير شئون إدارية بالشركة".



وعن واقعة استشهاد نجلها، روت الغرابلي تفاصيل اللحظة المؤلمة بقولها: "كنت دائمًا أبكي عند مشاهدة جنازات الشهداء على التلفزيون، رغم أن ابني كان ما زال على قيد الحياة، وفي يومٍ شعرت بالاكتئاب فجأة، لأتفاجأ بخبر استشهاد محمد، الذي كان بمثابة صدمة كبيرة لي".

وأشارت الأم المثالية إلى علمها بخبر استشهاد نجلها وأسرتها عن طريق تداول بعض الأخبار التى أكدت استشهاده، موضحة أنه قبل استشهاد نجلها كان يتحدث معها بساعات قبل القيام بدوره البطولى ليطمن على الأسرة وأشقائه.

وأكدت الأم المثالية، أنها عقب سماع خبر استشهاد نجلها شعرت بالصدمة الكبري، مشيرة إلى أن نجلها كان يعشق تراب الوطن والدفاع عنه حتى نال الشهادة.



وتابعت: "محمد كان يتمنى أن يكون ضابطا طيارا، لكنه لم ينجح في اختبارات الطيران، فاتجه إلى الخدمة العسكرية بدافع الدفاع عن وطنه".



واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "هذا ليس رئيسًا فقط، بل هو أب للشعب المصري. أنا أعتبره بمثابة والدي رغم أنه أصغر مني سنًا. الشعب المصري يقف مساندًا له في مواجهة التحديات والضغوط التي تواجه مصر والدول العربية".

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