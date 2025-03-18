مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة 15 مايو

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم بمدينة 15 مايو، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

حادث تصادم بمدينة 15 مايو

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع آخرى ملاكي بمدينة 15 مايو.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف الى موقع البلاغ، وتبين مصرع سائق السيارة الملاكي وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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