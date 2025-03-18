مصرع وإصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 شخصا، قبل الإفطار، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الواحات.

حادث طريق الواحات

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوى، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وظهور أحجام مرورية أمام قائدى السيارات.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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