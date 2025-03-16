الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

درجة الحرارة تقترب من 40، الأرصاد تحذر من طقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الثلاثاء المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينيات بجنوب الصعيد، لتسجل 38 درجة مئوية غدا الاثنين.

 

حالة الطقس غدًا الاثنين 17-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا وبارد ليلا والصعيد يسجل 38 درجة للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا وبارد ليلا والصعيد يسجل 38 درجة للعظمى

درجات الحرارة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في مصر

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